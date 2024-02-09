Путин спрашивал Зеленского почему тот поддерживает неонацистов 

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что спрашивал у украинского лидера Владимира Зеленского, почему тот "поддерживает неонацистов", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на сайт Карлсона.