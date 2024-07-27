SHOT: В Подмосковье мужчина отрезал голову девушке и попал под машину

Пара жила вместе около двух лет.В подмосковной деревне Новинки Дмитровского округа 39-летний, ранее судимый мужчина, страдавший от шизофрении, отрезал голову своей девушке, с которой он жил около двух лет и попал под машину, пытаясь бежать, сейчас он в реанимации.