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России и Украине придется пойти на компромиссы для урегулирования – Уиткофф

России и Украине придется пойти на компромиссы для урегулирования – Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что для урегулирования вооруженного конфликта Москве и Киеву придется пойти на взаимные компромиссы и сократить разногласия между ними.

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