В Германии жестко ответили на политику Зеленского в отношении Запада

Манипуляции Владимира Зеленского в отношении Запада больше не действуют. При этом сама Украина остается без союзников, способных ее обеспечивать, написали обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд.