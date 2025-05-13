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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Руслан Захаров завершил карьеру

38-летний Захаров – олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку в эстафете и серебряный призер Пекина-2022 в конькобежном спорте (командная гонка).

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