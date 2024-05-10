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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Галлямов: «Завершил карьеру выдающийся японский фигурист – Шомо Уно. Желаю удачи на льду и вне его»

«Завершил карьеру выдающийся японский фигурист – Шомо Уно. Изящный, аккуратный, юлистый Шомо всегда радовал поклонников фигурного катания своими яркими выступлениями.

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