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«ПСЖ» не планирует предлагать Мбаппе новый контракт и хочет, чтобы игрок активировал опцию продления до 2025-го (As)

«ПСЖ» не планирует предлагать Мбаппе новый контракт и хочет, чтобы игрок активировал опцию продления до 2025-го (As)

Действующее соглашение 24-летнего форварда с парижским клубом рассчитано до конца этого сезона. По информации As, «ПСЖ» в данный момент исключает возможность подписания нового контракта с игроком.

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