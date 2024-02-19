В Генштабе предупредили о новом контрнаступлении ВСУ: главное за сутки

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. В Генштабе ВС РФ допустили начало нового контрнаступления Украины при помощи Запада, на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали возможность атаки со стороны России, российские артиллеристы уничтожили САУ и расчет гранатомета противника на правом берегу Днепра.