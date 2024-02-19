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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Генштабе предупредили о новом контрнаступлении ВСУ: главное за сутки

В Генштабе предупредили о новом контрнаступлении ВСУ: главное за сутки

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. В Генштабе ВС РФ допустили начало нового контрнаступления Украины при помощи Запада, на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали возможность атаки со стороны России, российские артиллеристы уничтожили САУ и расчет гранатомета противника на правом берегу Днепра.

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