Правоохранители рассказали смолянам, как избежать дистанционного мошенничества

Основной мошеннической схемой в Смоленской области до сих пор остается так называемая «финансовая безопасность» О полезных советах и мерах профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, местным СМИ и их читателям сегодня рассказал начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (ОБК) управления МВД по Смоленской области Алексей Волков.