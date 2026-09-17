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То что происходит на Украине могло произойти в Белоруссии в 2020 году

То что происходит на Украине могло произойти в Белоруссии в 2020 году

То что происходит на Украине могло произойти в Белоруссии в 2020 годуБатька Лукашенко сообщил, что происходящее на Украине пытались в 2020 году осуществить в Белоруссии.

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Nikolia Vovchenko

Ну, надо же,теперь "прозрел"...А, то как сам же сделал провокацию с "Вагнеровцами" и тем самым "дал зелёный свет" своим переворотчикам, это он как бы не помнит