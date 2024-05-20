В 12 районах и округах Карелии объявлен пожароопасный сезон

Начало пожароопасного сезона из-за теплой погоды вновь перенесли. Первые лесные пожары уже потушены. С 18 мая пожароопасный сезон объявлен в южных районах и округах Карелии: Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Сегежском, Медвежьегорском, Пудожском, Суоярвском, Питкярантском и Петрозаводском городском округе.
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