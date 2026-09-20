Серия продолжается: показано поражение турецким БПЛА AKINCI беспилотника из КНР Беспилотник AKINCI TİHA производства турецкой компании BAYKAR, вооружённый боеприпасом ER.
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