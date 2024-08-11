Вооруженные силы Украины потерпели поражение после наступления на Курскую область

Украинские войска понесли серьезные потери после попытки наступления на территорию Курской области. Российская авиация и артиллерия наносят удары по украинским линиям снабжения, что затрудняет продвижение Украины вперед.
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