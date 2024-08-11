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Вооруженные силы Украины потерпели поражение после наступления на Курскую область

Вооруженные силы Украины потерпели поражение после наступления на Курскую область

Украинские войска понесли серьезные потери после попытки наступления на территорию Курской области. Российская авиация и артиллерия наносят удары по украинским линиям снабжения, что затрудняет продвижение Украины вперед.

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