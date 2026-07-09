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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Круговой получил премию WINLINE Герои РПЛ в номинации «Самый медийный футболист»: «Золотой мяч», Кубок мира и остальные банальные награды есть у всех, звание медийных – у единиц»

Защитник ЦСКА Данил Круговой признан самым медийным игроком сезона-2025/26. Футболист стал обладателем премии WINLINE Герои РПЛ в номинации «Самый медийный футболист».

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