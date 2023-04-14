Военное обозрение

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Украинский военный о прибывших под Артёмовск резервах: Пулемёты у этих людей есть, но они даже магазины заряжать не умеют

Украинский военный о прибывших под Артёмовск резервах: Пулемёты у этих людей есть, но они даже магазины заряжать не умеют

В сети очередным украинским военнослужащим, находящимся в районе Бахмута (Артёмовска), опубликован пост о положении дел в городе и вокруг него.

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