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Новый контракт Демидова с «Монреалем» на 8 лет и 73,2 млн долларов – лучший в межсезонье НХЛ по версии Daily Faceoff

Портал Daily Faceoff составил топ-5 лучших контрактов, заключенных клубами НХЛ в текущее межсезонье.

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