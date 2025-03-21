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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о Жафярове: «Доверия от нового тренера «Барыса» не было. Дамир все выполнял, обсуждать его мастерство – смешно. Тут какие-то личные моменты»

«Самое главное, что не было доверия от нового тренера (Галыма Мамбеталиева – прим. Спортс”). У него свой взгляд на состав, он по-другому все видит.

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