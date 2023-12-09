Снежные «членовики» из Екатеринбурга увековечили в сувенирах. Фото

Художник из Екатеринбурга Петр Гиндин сделал сувениры в виде новогодних шаров с «членовиками» — так горожане обозвали снежные скульптуры в виде мужского полового органа, появившиеся в нескольких районах города этой зимой.
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