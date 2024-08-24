Захват ИК-19 в Волгоградской области: идеология, деньги и возможный украинский след

Все намного сложение.Путина и его команду поддерживает Армия и Флот,Силовые структуры.-Отталкивают от него.-Возможен переворот.(Похоже воры решили взять власть в России)

ИГ

Ирина Галивец

Так если Дерипаска на весь мир против действий главного, и за это нет никаких последствий для бизнеса… о чем можно еще говорить?