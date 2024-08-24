Захват ИК-19 в Волгоградской области: идеология, деньги и возможный украинский след Ольга ВайленкоЗахват заложников в исправительной колонии №19 (ИК-19) в Волгоградской области вызвал широкий общественный резонанс, став очередным трагическим эпизодом, демонстрирующим сложность и многослойность проблемы борьбы с терроризмом в России.
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