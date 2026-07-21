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Поляк Кульпа: «Зеленский и Навроцкий – мелочные дебилы»

Поляк Кульпа: «Зеленский и Навроцкий – мелочные дебилы»

Ухудшение отношений между Киевом и Варшавой ставит крест на польском проекте «от моря до моря». Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ украинского политолога-экстремиста Юрия Романенко заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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