Поляк Кульпа: «Зеленский и Навроцкий – мелочные дебилы»

Ухудшение отношений между Киевом и Варшавой ставит крест на польском проекте «от моря до моря». Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ украинского политолога-экстремиста Юрия Романенко заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».