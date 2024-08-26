Биотехнолог Куликов: самыми опасными сырами являются касу марцу и с плесенью

Сыры с плесенью нужно есть осторожно, потому что в их составе есть токсичные вещества. Об этом заявил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с РИА «Новости».