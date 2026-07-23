«Инкубатор людей без родины»: еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство, чтоб не «деградировала»

Еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство из-за «деградации»ОБЩЕСТВО2 часа назадОбсудить в телеграм«Инкубатор людей без родины»: еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство, чтоб не Коллаж "Блокнота"Злата Саприна выбрала новую спортивную родину и будет выступать за команду Киргизии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии