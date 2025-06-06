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Еще трех обитателей Московского зоопарка можно увидеть онлайн

Еще трех обитателей Московского зоопарка можно увидеть онлайн

На портале mos.ru открылись онлайн-трансляции еще из трех вольеров Московского зоопарка. Теперь все желающие могут наблюдать за жизнью белой медведицы Айки, дальневосточного леопарда Мизера и самца пумы Габриэля.

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