Они ошиблись, а вы платите: Проверьте свой загранпаспорт — чтобы не испортить себе отпуск

Ошибки в загранпаспортах могут стать причиной испорченного отпуска. Как этого избежать? И что делать, если уже возникли трудности с документами? Как выяснилось, документ не просто могут изъять — с вас вправе ещё и штраф взыскать.
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