Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов тоже

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 1 сентября практически также, как и пара EUR/USD. Если по паре евро/доллар волатильность выросла до 60 пунктов, то по фунт/доллар она осталась на уровне 60 пунктов, что для этой пары очень и очень мало.