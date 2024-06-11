СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Штам
    Сплошные  ребусы...ЧТО МЫ СТРОИМ ?Переворот провали...
  • Ирина
    Под какими грибами был так называемый скульптор? 😂😂Если везде тебе м...
  • Александр Штам
    У меня один вопрос: В статье  6 (шесть) безобразных  выражений:  "Экзистенциальность, панагерика,  комильфо" и.тд.  К...Путин показывает ...

Теперь в депутаты? Инстасамке которая стала лицом детской образовательной платформы, Мария Шукшина пророчит блестящее будущее

Теперь в депутаты? Инстасамке которая стала лицом детской образовательной платформы, Мария Шукшина пророчит блестящее будущее

Интересная жизнь с Vera Star Прошедший на днях в Санкт-Петербурге ПМЭФ в очередной раз подтвердил старый добрый постулат о том, что нет предела "совершенству" - как оказалось дно можно пробивать бесконечно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vitaly yanushkevich
Я бы такую рожу боюсь внукам показывать, хотя они взрослые, а малым детям и подавно. Вот на огород я бы её поставил.
Ответить
1 час.
Сергей Иванов
Каков бренд, такова и рожа, его представляющая! Эта девка-самка -экскортница Кравцова, надо полагать? Каков министр образования, таково и образование, Какова министр (бес)культуры Любимова, такова и культура!
Ответить
1 час.
Борис Викторович
Жалко Россию - не выживет. С такой властью никаких врагов не надо.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх