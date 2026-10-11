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Царьград

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Axios: Россия не принимает никакое перемирие — ни 30, ни 60 дней

Axios: Россия не принимает никакое перемирие — ни 30, ни 60 дней

Американское издание Axios сообщает: Россия отказывается от любого варианта перемирия.По данным источников, Москва не готова обсуждать даже временное прекращение огня — ни на 30, ни на 60 дней, ни в каком-либо ином формате.

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