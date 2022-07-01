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Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса

Кириенко и Пушилин обсудили перспективы угольной отрасли Донбасса

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 1 июля, сообщил, что провел совместное совещание с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко о перспективах угольной отрасли республики, – сообщают СМИ.

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