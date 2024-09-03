На ВЭФ показали робота, способного заменить официанта, стюарда и швейцара

По задумке разработчиков, он может заменить специалистов сервисной сферы там, где их не хватает, так, например, робот Розен может исполнять роли официанта (предложит меню, запишет заказ, принесет заказ), стюарда (выдаст плед, узнает мнение о полете, предложит напитки), швейцара в отеле.