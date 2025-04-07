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Установлены личности совершавших преступления в Судже командиров ВСУ

Сотрудники российских силовых структур смогли установить личности двух командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), под руководством которых украинские военные совершали преступления на территории Суджи Курской области.

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