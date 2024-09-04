Жители аварийного жилья в Орле обратились к президенту России

Орловцы ищут защиты у Владимира Путина. Собственники аварийного жилья, подлежащего к расселению, по улицам Гвардейской, Елецкой, Плещеевской, Гайдара, Пищевому переулку и Наугорскому шоссе объединились, чтобы рассказать президенту страны о своём бедственном положении в литературной столице России, в самом центре «Бирюзового кольца».