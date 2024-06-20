Администрация Владивостока решила с размахом отметить День города

Администрация Владивостока готовится к празднованию дня рождения города с большим размахом. Планируется потратить целых 18,5 миллиона рублей на организацию мероприятия, исходя из информации, опубликованной на портале госзакупок, сообщает PRIMPRESS.
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