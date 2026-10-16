Россия оказалась среди самых технологически развитых промышленных государств мира. Такое мнение выразил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич на заседании экспертного совета по архитектуре и градостроительству в Национальном центре «Россия», его процитировали «Известия» .
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А сколько у нас дальнемагистральных лайнеров построен? А где у нас высокоскоростные магистрали построены , кроме как между Питером и Москвой ? Да и то там скорости не ахти как . Вот в Китае есть высокоскоростное сообщение ,или в Японии ,или во Франции с Германией.