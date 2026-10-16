Россия оказалась среди самых технологически развитых промышленных государств мира. Такое мнение выразил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич на заседании экспертного совета по архитектуре и градостроительству в Национальном центре «Россия», его процитировали «Известия» .