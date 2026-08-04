Российский ученый заявил о стопроцентной вероятности существования разумной жизни за пределами Земли

Заявление российского ученого о существовании внеземного разума вновь заставило заговорить о вечном вопросе человечества: одиноки ли мы во Вселенной? Ведущий научный сотрудник Института физической химии и электрохимии имени А.
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