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Российский ученый заявил о стопроцентной вероятности существования разумной жизни за пределами Земли

Российский ученый заявил о стопроцентной вероятности существования разумной жизни за пределами Земли

Заявление российского ученого о существовании внеземного разума вновь заставило заговорить о вечном вопросе человечества: одиноки ли мы во Вселенной? Ведущий научный сотрудник Института физической химии и электрохимии имени А.

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