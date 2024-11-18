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Зенитчики ВС РФ выстроили комбинированную систему ПВО. Лучшее видео из зоны СВО

Зенитчики ВС РФ выстроили комбинированную систему ПВО. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» подразделений противовоздушной обороны группировки войск «Восток» из Республики Бурятия успешно поражают все типы воздушных целей ВСУ на Южно-Донецком направлении специальной военной операции.

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