Зенитчики ВС РФ выстроили комбинированную систему ПВО. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» подразделений противовоздушной обороны группировки войск «Восток» из Республики Бурятия успешно поражают все типы воздушных целей ВСУ на Южно-Донецком направлении специальной военной операции.
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