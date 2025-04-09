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«Сегодня в стране самый крупный инвестор — это население»

«Сегодня в стране самый крупный инвестор — это население»

В 2025 году планируется удержать планку в более 100 млн кв. м введенного жилья, но уже сейчас намечается тревожная ситуация — ввод новых проектов снизился на 24% и уже по начатым инвесторы приостанавливают стройку.

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