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Порядок, государство

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В Тюменской области полицейские, общественники и представители «Движения первых» провели «Зарядку со стражем порядка» в оздоровительном лагере

В Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции совместно с представителями  общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» провели спортивное мероприятие для ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Планета детства».

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