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Сенатор Джабаров назвал неприемлемыми условия Японии по мирному договору

Сенатор Джабаров назвал неприемлемыми условия Японии по мирному договору

Москва, 12 октября. Российская сторона не станет отказываться от дальнейших переговоров по заключению мирного договора с Токио, несмотря на заявление нового японского премьера по Южным Курилам, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

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