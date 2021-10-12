Сенатор Джабаров назвал неприемлемыми условия Японии по мирному договору

Москва, 12 октября. Российская сторона не станет отказываться от дальнейших переговоров по заключению мирного договора с Токио, несмотря на заявление нового японского премьера по Южным Курилам, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.
Москва, 12 октября. Российская сторона не станет отказываться от дальнейших переговоров по заключению мирного договора с Токио, несмотря на заявление нового японского премьера по Южным Курилам, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.
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