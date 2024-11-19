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Петербургский дневник

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Автомобильный рынок Петербурга в октябре обновил рекорд

Автомобильный рынок Петербурга в октябре обновил рекорд

За десять месяцев зарегистрировано более 69 тысяч новых машин По данным центра «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика», за десять месяцев текущего года в Петербурге зарегистрировано 69 438 новых легковых и легких коммерческих авто, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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