ОСН: о время урагана нужно выйти из машины и найти безопасное место

Если ураган застал человека во время поездки в автомобиле, то ему опасно продолжать путь. Машину следует обязательно остановить, а затем как можно быстрее найти безопасное место, в котором минимален риск падения каких-то предметов, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.