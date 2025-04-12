Часть окна упала на голову девушки на Аптекарском проспекте в Петербурге

Полиция проводит проверку Вечером в пятницу, 11 апреля от дома 18 по Аптекарскому проспекту в Петроградском районе Петербурга с травмами головы увезли 21-летнюю девушку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии