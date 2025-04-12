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Петербургский дневник

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Часть окна упала на голову девушки на Аптекарском проспекте в Петербурге

Часть окна упала на голову девушки на Аптекарском проспекте в Петербурге

Полиция проводит проверку Вечером в пятницу, 11 апреля от дома 18 по Аптекарскому проспекту в Петроградском районе Петербурга с травмами головы увезли 21-летнюю девушку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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