Россия готова поставлять большие объемы удобрений на американский рынок. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
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