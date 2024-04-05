Захарова заверила, что РФ не станет церемониться с пособниками преступлений Киева

Россия не станет церемониться с пособниками преступлений Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона по поводу переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой.
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