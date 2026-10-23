Проект за миллиард, ретрит в джунглях среди крокодилов, родовые поместья и дыра в спальне: Ирина Иванова-Корнеева, дизайнер, основатель студии, член Союза дизайнеров РФ, рассказала о том, почему исчезают мастера, какие необычные проекты ей приходилось реализовывать и во сколько сегодня обходится ремонт.