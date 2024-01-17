Тимофеева обыграла бывшую первую ракетку мира и вышла в третий круг Australian Open

Мария Тимофеева во втором круге Australian Open справилась с Каролин Возняцки. В Мельбурне завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором 170-я ракетка мира Мария Тимофеева встречалась с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки.