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Царьград

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Bloomberg: Зеленский дал мощный сигнал о готовности отдать утраченные территории

Bloomberg: Зеленский дал мощный сигнал о готовности отдать утраченные территории

Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что в обмен на членство в НАТО Украина может отказаться от территорий, которые уже находятся под контролем России.

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