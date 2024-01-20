Риттер: Запад не передаст ВСУ оружие, которое могло бы изменить ход конфликта

По мнению экс-разведчика морской пехоты Соединенных Штатов Америки и военного эксперта Скотта Риттера, западные страны вряд ли станут направлять на Украину оружие, способное существенно изменить положение Киева в противостоянии с Российской Федерацией.
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