Политика как он...
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В МИД РФ прокомментировали выдачу российским журналистам спецвиз США

В МИД РФ прокомментировали выдачу российским журналистам спецвиз США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача США виз с ограничениями передвижения журналистам пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отражает ущемление свободы слова Вашингтоном.

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