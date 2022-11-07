Андрей Свечников против «Торонто»: передача, 0 бросков и «минус 2» за 17:40. У него 8+6 в 12 играх

Андрей Свечников сделал передачу в матче с «Торонто», набрав очки в 4-й игре подряд. Россиянин выступил ассистентом при единственной шайбе «Каролины» в матче с «Лифс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
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