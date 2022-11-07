Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Андрей Свечников против «Торонто»: передача, 0 бросков и «минус 2» за 17:40. У него 8+6 в 12 играх

Андрей Свечников против «Торонто»: передача, 0 бросков и «минус 2» за 17:40. У него 8+6 в 12 играх

Андрей Свечников сделал передачу в матче с «Торонто», набрав очки в 4-й игре подряд. Россиянин выступил ассистентом при единственной шайбе «Каролины» в матче с «Лифс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх