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Оленинский округ претендует на получение звания «Земля воинской доблести»

Оленинский округ претендует на получение звания «Земля воинской доблести»

Важная новость для жителей Оленинского округа — глава региона Виталий Королев внес в Законодательное Собрание Тверской области проект закона об учреждении почётного звания «Земля воинской доблести» — для муниципальных округов, на территории которых в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои и в составе которых отсутствуют города.

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