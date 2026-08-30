Оленинский округ претендует на получение звания «Земля воинской доблести»

Важная новость для жителей Оленинского округа — глава региона Виталий Королев внес в Законодательное Собрание Тверской области проект закона об учреждении почётного звания «Земля воинской доблести» — для муниципальных округов, на территории которых в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои и в составе которых отсутствуют города.